Новороссийск, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Движение 97,5 тонн кормовой добавки из Малайзии приостановлено в краснодарском порту «Новороссийск» инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщила 3 сентября пресс-служба ведомства.

Вопросы у инспекторов возникли после того, как при проверке выяснилось: оригинал документа, который подтверждает качество и безопасность товара и должен быть выдан предприятием-изготовителем, у поставщика отсутствует.

«На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о приостановке движения груза», — уточнили в управлении Россельхознадзора.

Добавим, что ранее инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз через порт «Новороссийск» 25 тонн бананов из Эквадора — фрукты были заражены многоядной мухой-горбаткой.