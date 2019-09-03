Симферополь, , 12:44 — REGNUM За единым подрядчиком по ремонту крымских дорог — компанией «Цетродорстрой» будет установлен такой же контроль со стороны правоохранительных органов, как и за другими подрядчикакми. Об этом 3 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Контроль всё равно будет со стороны правоохранительных органов такой же, как и всегда. Думаю, что подрядчики нас не подведут», — отметил глава РК.

По его словам, основным субподрядчиком у «Центродорстроя» будет компания «ВАД», которая строит «Тавриду. Местные власти уверены, что эти две компании в состоянии выполнить весь объём работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове.

Об этом: Путин одобрил идею единого подрядчика ремонта дорог в Крыму