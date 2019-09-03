Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В руководстве петербургского международного аэропорта «Пулково» рассчитывают, что введение электронных виз для граждан Евросоюза при посещении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также снятие ограничений на полеты из Петербурга для иностранных компаний резко увеличат пассажиропоток аэропорта.

Туристы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает «Деловой Петербург», в «Пулково» надеются, что при этих условиях пассажиропоток воздушной гавани увеличится до 35 млн человек в год уже к 2025 году, а не к 2040 году, как это было предусмотрено концессионным соглашением с правительством Петербурга.

«Статуса свободного неба оператор Пулково добивается уже несколько лет. В июле стало известно о том, что ВВСС снова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить 5-ю и 7-ю свободу воздуха, то есть снять ограничение на полеты в третьи страны для иностранных компаний», — сообщает 3 сентября «Фонтанка».

По словам Леонида Сергеева, гендиректора компании «ВВСС», которая управляет аэропортом, статус «открытого неба» даст возможность «Пулково» привлечь к полетам в Петербург и из Петербурга новые иностранные авиакомпании, прежде всего лоукостеров.

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Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В январе — июле 2019 года аэропорт обслужил 11 млн пассажиров, что на 9,1% превышает результат за аналогичный период 2018 года.

По итогам 2018 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 18,1 млн человек.

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