Москва, , 12:35 — REGNUM Опасения по поводу продолжения развития негативного сценария торговых войн между США и Китаем, а также слабые экономические данные Южной Кореи спровоцировали снижение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Президент Трамп объявил, что сожалеет о том, что не повысил тарифы на Китай еще больше. Он также объявил, что Япония будет принимать больше сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы. Это должно привести к потере китайского соевого бизнеса. Очевидно, что это потребует «перестройки» в глобальной цепочке поставок, которая уже происходит, и вызовет некоторую обеспокоенность у американского потребителя, поскольку его отлучают от недорогих, низкокачественных китайских продуктов.

В долгосрочной перспективе это будет гораздо выгоднее для экономики не только США, но и других. Несмотря на то, что санкции США позволили успешно сократить экспорт иранской нефти почти до нуля, можно подумать, что Исламская Республика окажется на грани краха», — пояснил эксперт.

Однако реальность такова, что Иран сумел создать альянсы на всем Ближнем Востоке, что можно рассматривать как настоящий переворот в своей геополитической борьбе против Саудовской Аравии и США. Именно данный факт также оказывает давление на нефтяной рынок, поскольку как такового дефицита нефти пока не наблюдается.

С другой стороны страны ОПЕК должны будут еще больше сократить добычу нефти, как минимум еще на 1 млн баррелей в сутки к существующим 1,2 млн баррелей, что может резко привести к дисбалансу в Восточном полушарии. Россия, хотя не обязана, но также может подключиться к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы сыграть в пользу качества.

«Крупные игроки товарно-сырьевого рынка стараются в большей степени находиться вне рынка, отдавая штурвал спекулятивной ее части, которая по большей части опирается на выходящие геополитические новости, а также реагирует на публикуемые данные по запасам нефти от энергетических ведомств США.

В этой связи, пока неопределенность по поводу торговых войн сохраняется, то в краткосрочной перспективе глобальный рынок нефти будет находиться под серьезным давлением. Цены на нефть марки Brent продолжат снижаться до уровня $57,30 за баррель. Цена сланцевой нефти марки WTIснизится до $53.50 за баррель», — считает Гасанов.

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