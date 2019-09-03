Калуга, , 12:42 — REGNUM 15 грантов «Агростартап» в размере 3 млн рублей каждый предоставлено фермерским хозяйствам Калужской области. Ещё шесть грантов по 4 млн рублей получили фермеры-участники сельхозкооперативов. При этом часть средств (не менее 25% и не более 50% от величины гранта) ими были направлены в неделимый фонд кооператива, членами которого они являются. Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

В профильном ведомстве отметили, что главным условием получения грантов является обязательство главы крестьянско-фермерского хозяйства создать не менее двух постоянных рабочих мест с заработной платой не менее величины прожиточного минимума для трудоспособного населения с обязательными отчислениями в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и НДФЛ на заработную плату. Всего до конца 2019 года получатели грантов «Агростартап» обязаны создать 42 постоянных рабочих места.

«Национальный проект стал хорошим стимулом для реализации предпринимательской инициативы экономически активной части сельского населения нашего региона. Рост интереса к фермерству будет способствовать развитию малого сельского бизнеса, обеспечению населения области качественной продукцией местного производства», — подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.