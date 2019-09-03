Владивосток, , 12:30 — REGNUM Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай, заявил 3 сентября генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов на полях пятого Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экспортная поставка выполнена в соответствии с соглашением, подписанным в июне 2019 года между компаниями «Степь Х Молоко», китайской компанией Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ.

Пять тонн цельного молока произведены в Приморском крае и обработаны на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.

Добавим, на Восточном экономическом форуме — 2019 будет подписано восьмистороннее соглашение, которое предусматривает строительство молочно-товарных ферм в Приморье. Их общая мощность составит 500 тыс. тонн в год. Партнёрами по проекту выступят администрации Приморского края, Провинции Хэйлунцзян, ряд других ведомств и организаций.

Ранее власти Китая разрешили поставки молочной продукции 23 российским предприятиям.

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