Москва, , 12:28 — REGNUM Законопроект о запрете передавать компаниям и индивидуальным предпринимателям долги застройщиков по штрафам и неустойкам перед гражданами внес в Госдуму член Совфеда Сергей Лисовский, передаёт корреспондент ИА REGNUM3 сентября.

Речь идёт о долгах, которые скопились у девелоперов перед физлицами в связи с неуплатой штрафов и неустоек. Как отмечает автор инициативы, необходимо ограничить уступку таких долгов юрлицам и ИП, так как это способствует недобросовестному поведению участников рынка услуг долевого строительства.Так, сегодня застройщик или девелопер может уступить требования об уплате штрафа, неустойки или пени любому субъекту. Но при этом, напоминает Лисовский, штрафы и пени граждане получают в рамках закона о защите своих прав как потребители, купившие товар для своих нужд.

«Таким образом, двухкратный размер неустойки в случаях нарушения прав потребителя-гражданина, предусмотренных ст.6 и 9 закона 214-ФЗ, не должен применяться в случаях уступки требования об уплате такой неустойки, пени, штрафа гражданином юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, поскольку устанавливая повышенный размер неустойки в случае нарушения прав участников долевого строительства-граждан, законодатель исходил из распространения на граждан законодательства о защите прав потребителей», — отмечает автор инициативы.

Кроме того, переуступка долгов компаниям и ИП также негативно отразится на финансовом состоянии застройщиков, отмечает Лисовский. Так, в частности, средства которые застройщик мог бы направить на строительство, придётся уплатить в виде штрафных санкций. Это отрицательно скажется на финансовых показателях застройщиков, а также неизбежно повлечет увеличение сроков окончания строительства, уверен автор инициативы. В связи с этим, отмечает он, необходимо ограничить возможность такой переуступки.