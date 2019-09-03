Сеул, , 12:00 — REGNUM Южнокорейский производитель продуктов быстрого питания Nongshim построит еще один завод по производству лапши в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания инвестирует 243,2 млрд вон (~$200 млн) на строительство завода в городе Корона, штат Калифорния.

Известно, что строительство завода площадью 154 тыс. кв. м начнется в начале 2020 года, а завершится в конце 2021 года.

По словам предсавителей компании, причина строительсва второго завода кроется в увеличении спроса на рынках Америки. К 2025 году южнокорейская компания Nongshim планирует увеличить объем продаж в Америке до $600 млн.

«Мы намерены расширить наши производственные мощности и представить новую продукцию, чтобы добиться роста на рынках Америки, — сообщили представители Nongshim. — В настоящее время на территории США работают два логистических центра. В октябре текущего года мы намерены открыть еще один логистический центр в Далласе».