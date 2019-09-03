Канберра, , 12:28 — REGNUM Африканская чума свиней (АЧС), неизлечимое и острозаразное заболевание, грозит уничтожением свиноводческой промышленности Австралии. По предварительным оценкам, ущерб может составить около 2,8 млрд долларов. Об этом, как передает агентство Australian Associated Press, заявила 3 сентября министр сельского хозяйства Австралии Бриджит Маккензи на совещании в Канберре.

«Угрозы для свиноводческой промышленности реальны… — сказала Маккензи. — Необходимо, чтобы все серьезно отнеслись к биозащите».

Министр сельского хозяйства Маккензи также заявила, что 6 сентября в Канберре пройдет экстренное совещание, чтобы выработать меры по предотвращению проникновения вируса АЧС в страну.

Напомним, АЧС не представляет угрозы жизни человека, но убивает около 80% инфицированных свиней. Так, в результате эпидемии АЧС в Китае свиное поголовье сократилась на 30%.