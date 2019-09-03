Эр-Рияд, , 12:55 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии и глава саудовской делегациив Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Халид аль-Фалих был смещен с поста председателя саудовской Saudi Aramco, являющейся одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Новым главой саудовской нефтекомпании стал Ясир аль-Румайян, ранее управлявший суверенным инвестиционным фондом Public Investment Fund (PIF). Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Халид аль-Фалих провел значительную часть своей карьеры именно в Saudi Aramco, занимая должность CEO компании до назначения на пост министра энергетики Саудовской Аравии и председателя совета директоров крупнейшей нефтяной компании Королевства в 2016 году. Под руководством аль-Фалиха в текущем году компания осуществила рекордный выпуск облигаций на сумму порядка 12 миллиардов долларов.

Как сообщают эксперты, смена председателя правления произошла накануне готовящегося публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO). Цель данного шага заключается в необходимости укрепления независимости компании от министерства энергетики Королевства для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов.