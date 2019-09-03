Веллингтон, , 14:57 — REGNUM Новая Зеландия закупила у Испании 15 поездов на общую сумму в 133 миллиона долларов. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

Увеличение количества поездов в Окленде, крупнейшем городе страны, поможет снизить нагрузку на железнодорожное сообщение в час пик. По словам экспертов, количество пассажиров в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 9%. За 2019 год было совершено около 21 миллиона поездок.

Ранее правительство Новой Зеландии планировало закупить 17 поездов с аккумуляторным питанием, которые могли бы заменить устаревшие дизельные составы. На покупку данных поездов планировалось выделить порядка 207 миллионов долларов. Однако затем власти страны решили закупить 15 новых электропоездов у испанской компании CAF на сумму 133 миллиона долларов. На сегодняшний день CAF является одним из крупнейших в мире производителей рельсовых подвижных составов.