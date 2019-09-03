Сеул, , 14:59 — REGNUM В августе иностранные инвесторы устроили массовую распродажу южнокорейских финансовых активов. В частности, с фондового рынка за рубеж было выведено 1,9 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской биржи.

Больше всего инвесторы старались избавиться от акций Samsung Electronics — было распродано ценных бумаг на 1 млрд долларов. В то же время, напротив, популярностью пользовались акции IT-гиганта Kakao Corp. и производителя аккумуляторов Samsung SDI.

Причиной негативной динамики стало стремление инвесторов обезопасить свои активы, особенно в такой турбулентный период, которым традиционно является август. Кроме того, фондовый рынок Южной Кореи разочаровывает инвесторов: он продемонстрировал отрицательный рост с начала года, несмотря на некоторую положительную тенденцию, наблюдавшуюся весной, отмечают аналитики.