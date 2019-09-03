Пекин, , 11:32 — REGNUM Китайский автопроизводитель Brilliance Auto Group отзовет 226 372 автомобиля на внутреннем рынке с 1 октября 2019 года из-за дефекта в обратном клапане топливного насоса, сообщает агентство Синьхуа.

Отзыв коснется автомобилей производителя моделей Brilliance V5, Brilliance H530, Brilliance Junjie FSV и Brilliance Junjie FRV, которые были произведены в период с июня 2010 по январь 2014 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Как отметили в администрации, неполадки с топливными насосами могут привести к появлению трещин и утечки топлива, что, в свою очередь увеличивает вероятность возгорания. После замены дефектных деталей бесплатно, автомобили будут возвращены владельцам.

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