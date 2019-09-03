Сеул, , 14:23 — REGNUM Правительство Республики Корея расширит программу по развитию экологически чистых видов транспорта. На эти цели в 2020 году планируется выделить дополнительно 827 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

650 млн будут направлены на увеличение количества электромобилей с 43 тысяч до 71 тысячи единиц. Остальные средства планируется потратить на субсидирование покупки автомобилей на водородном топливе — их количество в следующем году должно вырасти с 4 до 10 тысяч. Со следующего года покупатели электромобилей будут получать от государства 7 тысяч долларов, а водородных автомобилей — 19 тысяч долларов.

Кроме того, правительство профинансирует строительство заправочных и зарядочных станций. Сеул развернул широкую кампанию по использованию экологически чистого транспорта в 2017 году с приходом президента Мун Чжэ Ина.