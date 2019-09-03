Сеул, , 16:05 — REGNUM Южнокорейское подразделение немецкого концерна BMW намерено инвестировать 35 млн долларов в развитие производственной инфраструктуры. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В частности, средства планируется потратить на строительство новых логистических центров и центров по вождению. 26 млн будут направлены на создание регионального центра дистрибуции в Ансоне около Сеула, а 9 млн потребуется для реализации проекта центра по вождению в Инчхоне — пригороде столицы.

За последние пять лет немецкий концерн уже инвестировал около 230 млн долларов в аналогичные проекты. В прошлом году компания понесла серьёзные убытки из-за конструктивного дефекта модели 520d, который привёл к возгоранию нескольких автомобилей. BMW, впрочем, рассчитывает уже в скором будущем вернуть потерянную долю рынка и нарастить продажи — в связи с этим, инвестиции компании выглядят оправданными, полагают эксперты.