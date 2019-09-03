Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве проработан вопрос о предоставлении льготы промышленным комплексам и технопаркам на десять лет. Об этом журналистам 3 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Предприятия получат льготную ставку аренды земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастра. Ранее аналогичная льгота предоставлялась сроком на один год.

«Предприятиям нужно будет ежегодно лишь подтверждать свой статус в специально созданной городской комиссии, после чего информация будет напрямую поступать в департамент городского имущества. Если статус предприятий не будет подтвержден, льгота будет автоматически аннулирована», — сказал Ефимов.

Отмечается, что данная льгота предоставляется для поддержки промпредприятий, получивших статус промышленного комплекса и технопарка.