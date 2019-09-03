Великий Новгород, , 11:28 — REGNUM В первом полугодии 2019 года в Новгородской области организациями всех форм собственности использовано 18 млрд рублей инвестиций в основной капитал — это на 33% меньше, чем в первой половине 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, основной объем инвестиций в основной капитал в январе — июне 2019 года приходился на вложения в здания и сооружения, расходы на улучшение земель, машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь.

Изменилась и структура инвестиций по источникам финансирования. На долю собственных средств организаций пришлось 74,8% всех инвестиций, привлечённые средства — 25,2% от общего объёма, среди них 13,1% — бюджетные средства и 1,7% кредиты банков.

В 2018 году, напоминает Новгородстат, доля привлечённых средств на этот же период превышала 53%.

Значительные объемы инвестиций привлечены в обрабатывающие производства, а также в предприятия сферы хранения и транспортировки. Это 12,6 млрд рублей, или 79,1% от общего объёма инвестиций крупных и средних организаций.