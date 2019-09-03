Саянск, , 11:26 — REGNUM Иркутская прокуратура выявила нарушения при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в городе Саянске (Иркутская область). Как следует из официальной информации надзорного ведомства, бюджет муниципального образования недополучил причитающихся по нацпроекту сумм из-за того, что чиновники не соизволили направить претензии контрагенту, нарушившему срок выполнения работ по муниципальному контракту на благоустройство придомовой территории жилого дома.

«Также установлено, что администрация городского округа, не имея на своем балансе детских игровых площадок, в отсутствие установленного порядка передала представителям собственников многоквартирных домов в общую долевую собственность детские игровые площадки», — поясняют прокуроры.

Особую тревогу надзорного орана вызвали выявлены факты отсутствия ударопоглощающего покрытия на воркаут-комплексах на объектах спорта в Саянске, это не могло не привести к травмированную детей.

По итогам разбирательств в адрес мэра городского округа внесено представление об устранении нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, паспорт национального проекта «Жильё и городская среда«утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. Его ключевые цели — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и другое.