Киев, , 11:18 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что он лично и его команда вместе с экспертами Всемирного банка уже просчитали 25 различных сценариев, по которым можно открыть рынок земли.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов страны.

Премьер подчеркнул, что из всех возможных надо выбирать те варианты, при которых экономический эффект от открытия рынка земли на Украине будет максимальный.

«По какой модели земельной реформы мы, украинцы, сможем получить максимальный экономический рост… Даже 1% роста ВВП — это примерно 15 млрд грн дополнительно в государственном бюджете. Это значит, что у нас будут дополнительные деньги, чтобы строить школы, дороги, инфраструктуру, вкладывать в образование и так далее», — сказал Гончарук.

Он еще раз добавил, что официальный старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года.

«К этому времени правительство совместно с Национальным банком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас — взять кредит можно будет под 14−15% в гривне», — добавил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на специальном совещании президент Зеленский поручил правительству разработать законопроект о продаже земли до 1 октября, а Верховной раде — принять его до 1 декабря нынешнего года. Отдельно президент подчеркнул, что власти за это время должны объяснить обществу, что «никто ни у кого не будет забирать землю».