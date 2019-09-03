Южно-Сахалинск, , 11:16 — REGNUM На Сахалине завершена «перешивка» железнодорожного полотна, доставшегося российскому островному региону в наследство от японских оккупантов. Островная железная дорога приведена к российским стандартам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь железнодорожным вагонам, следующим через порт Ванино посредством паромной переправы на Сахалин, не нужно проходить сложную процедуру «переобувания» для того, чтобы иметь возможность передвигаться по острову. До недавнего времени поезда на Сахалине ездили по узкоколейке шириной 1067 мм, при том, что в России расстояние между рельсами — 1520 мм.

Узкоколейка сохранялась на Сахалине со времён японской оккупации. В пресс-службе РЖД сообщили, что после «перешивки» колеи на российский стандарт отпадет необходимость замены колесных пар, что, безусловно, сэкономит время и повысит эффективность использования подвижного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, железная дорога на Сахалине — не единственное наследие японцев. Там по сей день используют древний деревянный японский водопровод, который, несмотря на время, находится в куда более приличном состоянии, нежели послевоенные советские и российские трубы.