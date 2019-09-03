Самара, , 11:17 — REGNUM Движение по обновленному проспекту Кирова полностью откроется в Самаре во второй половине сентября. Об этом сообщили 3 сентября представители компании «СамараТрансСтрой» на своей странице в Twitter.

По данным сотрудников предприятия, открыть движение от улицы Ветлянской до Кировского моста они планируют во второй половине сентября.

«Ждём когда железнодорожники отремонтируют ж/д переезды. Частично, до переездов от мостового перехода, уже открыто движение», — сообщили о ходе работ сотрудники «СамараТрансСтрой».

Напомним, что данную дорогу в Самаре расширяют до четырех полос. Это необходимо для увеличения пропускной способности Кировского моста.