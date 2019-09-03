Уфа, , 10:50 — REGNUM 109 автобусов поступит в Башкирию до конца этой осени. Об этом 3 сентября сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

«Начали передавать Башавтотрансу автобусы большого класса. Сегодня — 12, всего до 15 ноября — будет 109», — написал он в своем сообщении.

По его словам, всего до апреля 2020 года в Башкирию поступит еще 171 автобус. На сегодняшний день уже поступило в распоряжение «Башавтотранса» 418 автобусов всех классов.

«Это принципиально изменит качество обслуживания пассажиров», — написал он на своей странице в социальной сети.