Киев, , 10:54 — REGNUM В правительстве Украины готовы к «активной работе» с миссией МВФ, приезд которой в Киев ожидается в сентябре.

Об этом в эфире украинского телевидения заявила 3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Скорее всего, она будет уже в сентябре… Будет миссия — будем заниматься», — отметила чиновник.

Вместе с тем Маркарова заявила, что новая программа сотрудничества Киева с Фондом будет «несколько длиннее» предыдущих, но не уточнила, какими будут ключевые условия сотрудничества. Также министр заявила об амбиции Киева полностью выполнить новую программу, после чего отказаться от работы с МВФ.

«В предыдущие годы Украина всегда… так сказать, обрывала программы. Но наша цель сделать то, что удалось многим европейским странам — выпуститься из программы, чтобы экономика в дальнейшем позволяла обходиться без помощи МВФ», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что основой для положительных изменений в экономике и имидже Украины должно стать сотрудничество с международными партнерами и кредиторами, в частности с МВФ.

По предварительным данным, миссия МВФ будет работать на Украине с 10 по 24 сентября.

Вместе с тем эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая в интервью телеканалу «24» заявила, что в пользу правительства Украины сейчас работает новизна, которая будет иметь положительное влияние на отношения с внешними донорами. Вместе с тем она считает, что Гончарук возглавил практически полностью внешне управляемое правительство Украины и вынужден будет, по крайней мере, до получения транша МВФ, следовать советам внешних консультантов.