Якутск, 3 сентября 2019, 10:40 — REGNUM В 2019 году нефтегазовая отрасль Якутии перечислит около 120 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых в бюджет РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам главы республики Айсена Николаева, отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся благодаря реализации нескольких крупнейших проектов: «Сила Сибири», разработка новых месторождений, сотрудничество с китайской корпорацией «Сириус» и т.д.
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Как сообщало ИА REGNUM, интерес к взаимному сотрудничеству в нефтегазовой отрасли проявляет бизнес США, КНР. Заключаются соглашения и долгосрочные контракты.