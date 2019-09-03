Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM Первых гостей принял павильон Камчатки на «Улице Дальнего Востока» на острове Русском во Владивостоке, где начинает работу пятый Восточный экономический форум, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одним из первых посетил камчатский павильон, выполненный в виде огромного краба, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. У входа в павильон гостей встречал народный корякский ансамбль «Мэнго» им. А. В. Гиля. В первую очередь Юрий Трутнев осмотрел экспозицию туристической отрасли полуострова, а также посмотрел видеофильм о состоянии ключевых отраслей экономики региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня во Владивостоке открылась традиционная «Улица Дальнего Востока», пройдёт агрофестиваль. Пятый по счету ВЭФ будет работать с 4 по 6 сентября.