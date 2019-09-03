Самара, , 10:32 — REGNUM На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» со 2 по 6 сентября остановлено производство Chevrolet Niva. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В автокомпании сообщили, что производство было остановлено для оптимизации спроса. Производство внедорожника возобновится на следующей неделе.

Напомним, с 2017 года стоимость самой дешёвой версии вседорожника Lada 4×4 выросла на 48 тыс. рублей.

Напомним также, что по итогам января-июля 2019 года в России было продано 12 163 Chevrolet Niva — на 25% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, внедорожник вошел в топ-25 самых продаваемых автомобилей в РФ.