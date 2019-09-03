Улан-Батор, , 10:19 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет с монгольским инвестиционным фондом соглашение о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил 3 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, совместный фонд нацелен на значительное наращивание объема инвестиционного сотрудничества, сейчас речь идет о «десятках миллионов долларов в год», в дальнейшем он может «составлять ежегодно сотни миллионов долларов».

«Совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими», — уточнил Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в Монголию, где встретится с лидером этой страны Халтмаагийном Баттулгой. Стороны обсудят вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности.

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