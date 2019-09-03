Нью-Дели, , 16:30 — REGNUM Индийская компания «Тата Стил» закроет часть своих предприятий, размещённых в Великобритании и приносящих компании убытки, что объясняется серьезными проблемами, стоящими перед европейской металлургией. Об этом заявил исполнительный директор дочерней компании «Тата Стил» в Европе Генрих Адам, сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Компания планирует закрыть своё предприятие «Орб Электрикал Стилс», находящееся в Южном Уэльсе и производящее электросталь. Представитель компании Генрих Адам заявил, что «компании не удалось найти пути для улучшения доходных показателей», что вынуждает руководство закрыть предприятия до времён «улучшения общей рыночной конъюнктуры» в Европейском союзе.

До этого в мае 2018 «Тата Стил» выставила на продажу пять своих предприятий, размещённых в Великобритании, однако в условиях общеевропейского кризиса металлургии индийской компании так и не удалось найти покупателей, что и вынудило руководство «Тата Стил» перейти к закрытию предприятий.