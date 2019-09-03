Москва, 3 сентября 2019, 10:16 — REGNUM Зимой Украина может оказаться в условиях энергетического дефицита. Проблемы с поставками газа уже многократно описаны. Но возникает новая беда: запасы угля на украинских ТЭС упали до рекордно низкого уровня, они на 50% ниже, чем на эту же дату 2018 года (0,9 млн тонн), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ситуацию с углём на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский проводил закрытое совещание на эту тему, и выяснилось, что энергетики загружают на склады 49 тыс. т угля в день, а фактический расход — 73 тыс. т в день.
Чтобы не быть голословным, стоит сослаться на один украинский сайт:
— на Приднепровской ТЭС запас угля — всего 10,1 тыс. т, и этого хватит на четыре дня работы;
— на Луганской ТЭС угля осталось 3,1 тыс. т, и он должен, по расчетам министерства энергетики, закончиться уже сегодня;
— на семь дней осталось угля на Запорожской ТЭС;
— на шесть дней — на Добротворской;
— на три — на Ладыжинской и Углегорской ТЭС;
— в Кривом Роге вообще катастрофа, запас — ноль, хотя нужно 2,5 тыс. т в сутки;
— ожидаемый период выработки складов — 12 дней на Трипольской ТЭС, от которой запитан в том числе Киев (всего 27 тыс. т угля, то есть склады заполнены всего на 19,1%).
Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что количество угля на складах украинских ТЭС в два раза меньше, чем было год назад. Ситуацию он назвал «катастрофой».