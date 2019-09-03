Москва, , 10:16 — REGNUM Зимой Украина может оказаться в условиях энергетического дефицита. Проблемы с поставками газа уже многократно описаны. Но возникает новая беда: запасы угля на украинских ТЭС упали до рекордно низкого уровня, они на 50% ниже, чем на эту же дату 2018 года (0,9 млн тонн), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ситуацию с углём на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский проводил закрытое совещание на эту тему, и выяснилось, что энергетики загружают на склады 49 тыс. т угля в день, а фактический расход — 73 тыс. т в день.

Чтобы не быть голословным, стоит сослаться на один украинский сайт:

— на Приднепровской ТЭС запас угля — всего 10,1 тыс. т, и этого хватит на четыре дня работы;

— на Луганской ТЭС угля осталось 3,1 тыс. т, и он должен, по расчетам министерства энергетики, закончиться уже сегодня;

— на семь дней осталось угля на Запорожской ТЭС;

— на шесть дней — на Добротворской;

— на три — на Ладыжинской и Углегорской ТЭС;

— в Кривом Роге вообще катастрофа, запас — ноль, хотя нужно 2,5 тыс. т в сутки;

— ожидаемый период выработки складов — 12 дней на Трипольской ТЭС, от которой запитан в том числе Киев (всего 27 тыс. т угля, то есть склады заполнены всего на 19,1%).

«Такая ситуация с углём на Украине — это прямое последствие трех факторов:

1. Россия ввела ограничения на поставки угля на Украину, и в результате поставки энергетических углей сократились на 85% — до 129,3 тыс т;

2. добыча собственными силами падает;

3. разрушение администрацией Зеленского схемы закупок угля «Роттердам+» тоже внесло свой вклад в кризис.

Дело не только в том, что будет дефицит электроэнергии в стране, но ещё и в том, что не начнется поставка тепла в города. А зима близко. Всего на всё два месяца осталось. В общем, Зеленскому опять пора звонить президенту России Владимиру Путину», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что количество угля на складах украинских ТЭС в два раза меньше, чем было год назад. Ситуацию он назвал «катастрофой».