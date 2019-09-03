Ярославль, , 10:13 — REGNUM В Ярославле начался капитальный ремонт Добрынинского путепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Добрынинский путепровод City-yaroslavl.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2019 года путепровод, соединяющий Ленинский и Дзержинский районы, был полностью закрыт из-за угрозы обрушения. Деньги на реконструкцию объекта выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядчик приступил к фрезерованию старого покрытия, затем начнется демонтаж балок и плит перекрытия.

«На финансирование дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году из федерального бюджета дополнительно 15 регионам было выделено 5 миллиардов рублей на 17 капиталоёмких значимых объектов инфраструктуры. Одним из таких объектов стал путепровод в створе улицы Добрынина в Ярославле, находящийся в аварийном состоянии. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина. Во время декабрьской встречи о необходимости проведения работ главе государства рассказал губернатор Дмитрий Миронов», ― сообщил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев.

Путепровод был построен в 1985 году и ранее капитально не ремонтировался. Работы должны завершиться в октябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле закрыли путепровод из-за угрозы обрушения