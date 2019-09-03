Москва, , 09:59 — REGNUM Благодаря действиям Минфина России рубль 4 сентября может перейти к активному укреплению против американского доллара. И именно поэтому в ходе торгов 3 сентября российской валюте очень важно удержать планку и не обновить августовских минимумов в районе отметок в 66,90−67,10 руб. за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«К счастью, 3 сентября на информационном горизонте нет событий, которые могли бы столь негативно повлиять курс российской валюты», — отметил эксперт.

Конечно, по его мнению, не исключены форс-мажоры, например, новая эскалация американо-китайского торгового конфликта, но такой сценарий сейчас представляется маловероятным и скорее всего рубль в ходе сегодняшних торгов, сможет удержаться в диапазоне 66,40−66,90.

«И тем заслужанней будет выглядеть рост российской валюты 4 сентября под фанфары успешного размещения ОФЗ Минфином России и на растущих ожиданиях снижения процентной ставки российским ЦБ в конце этой недели», — считает Быков.

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