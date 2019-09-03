Канберра, , 10:08 — REGNUM Японская автокомпания Infiniti покидает австралийский авторынок из-за убытков, которые несет на протяжении семи лет. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

По информации зарубежных СМИ, за семь лет японская автомобильная компания продала всего 3 987 автомобилей. Это в среднем 47 проданных машин ежемесячно.

Между тем, в пресс-службе бренда сообщили, что Infiniti будет продавать и обслуживать машины у пяти дилеров в Австралии до того момента, пока не будут распроданы все запасы автомобилей.

Напомним, в марте 2019 года в компании Infiniti заявили о том, что завершают продажи своих автомобилей в Европе. При этом бренд сосредоточит свои усилия в Северной Америке и Китае.

Напомним также, с 1 сентября 2019 года японскую автокомпанию Infiniti покинул дизайнер Карим Хабиб. Он занимал должность главного дизайнера в автокомпании более двух лет. Теперь его место займёт Таисуке Накамура.

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