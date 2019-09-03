Хельсинки, , 09:57 — REGNUM Финская государственная авиакомпания Finnair запускает прямой рейс по маршруту Пусан — Хельсинки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, новое прямое сообщение в Европу будет выполняться широкофюзеляжным двухдвигательным самолетом Airbus A350 три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).

Известно, что время полета прямого рейса по маршруту Пусан — Хельсинки составит 9 часов 40 минут, а общее расстояние между городами — 7400 километров.

На сегодняшний день, финская авиакомпания осуществляет авиарейсы в 16 городов Финляндии и 84 города Европы, среди которых города Великобритании — Лондон, Манчестер, Эдинбург, Франции — Париж, Ницца, Лион, Германии — Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф, Ганновер, Швейцарии — Женева, Цюрих.