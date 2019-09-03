Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Ростовский перевозчик «Автоколонна 1559» продолжит борьбу за автобусные маршруты № 40 и № 11 в суде.

Компания подала иск в Арбитражный суд Ростовской области об отмене решения городского департамента транспорта. Якобы перевозчика сняли с маршрутов незаконно, пишет портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что администрация Ростова-на-Дону в конце августа текущего года расторгла договор с перевозчиком, работающим на городских маршрутах №40-МТ и №11. Причина принудительного ухода с рынка «Автоколонны 1559» заключается в регулярных нарушениях. Эти маршруты временно переданы ООО «ТрансЭкспорт».

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