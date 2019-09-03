Владивосток, , 09:32 — REGNUM Первая на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей открылась в нескольких населенных пунктах Приморского края, сообщает 3 сентября пресс-служба компании «РусГидро».

Всего в регионе будут работать 10 зарядных станций — во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. В компании отметили, что открытие нового направления работы отвечает ожиданиям автовладельцев, поскольку Приморский край является лидером по количеству электромобилей.

«Для РусГидро это новый вид деятельности — мы идем в ногу со временем и всегда готовы развивать новые технологичные направления бизнеса», — сказал глава компании Николай Шульгинов на церемонии открытия.

Для удобства автолюбителей зарядные станции разместила на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК РусГидро и на традиционных автозаправках.

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