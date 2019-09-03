Москва, 3 сентября 2019, 09:32 — REGNUM Банк России может понизить ключевую ставку, ориентируясь на сезонное снижение индекса потребительских цен, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул Гинько, если ЦБ и снизит ставку, пусть даже и до 6%, банки снижать свои ставки по ипотеке и по остальным кредитам не будут. Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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