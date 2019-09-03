Москва, , 09:32 — REGNUM Банк России может понизить ключевую ставку, ориентируясь на сезонное снижение индекса потребительских цен, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Существует очень большое экспертное ожидание, что Центральный банк может снизить ключевую ставку, — отметил экономист. — Это особенно связано с тем, что ставка ориентируется на индекс потребительских цен, а сейчас как раз включается сезонный фактор — идёт снижение индекса потребительских цен. И Центральный банк, ориентируясь на эту сезонную динамику, может снизить ставку».

Но, как подчеркнул Гинько, если ЦБ и снизит ставку, пусть даже и до 6%, банки снижать свои ставки по ипотеке и по остальным кредитам не будут. Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

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