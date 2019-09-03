Москва, , 09:29 — REGNUM Удовлетворены своей жизнью в Крыму большинство жителей полуострова (83%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Личная экономическая ситуация устраивает 56%, противоположное мнение выразили 43% крымчан. Общим положением дел в республике довольны 76%. О недовольстве заявляют 20% репсондентов.

Главными проблемами в Крыму являются уровень доходов населения, так считают 65% жителей полуострова, качество и доступность медицинских услуг (58%) и состояние рынка труда (54%).

Опрос проведен 19 — 21 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 жителей Крыма старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Мксимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года своей жизнью были довольны 88% жителей Крыма, не довольны 10%.

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