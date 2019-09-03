Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону приступили к разработке проекта второй дороги из микрорайона Суворовский. Донской губернатор Василий Голубев заявил об этом в эфире телеканала «Дон 24».

«Нам нужно строить новые дороги. Если в ближайшее время мы не решим проблему транспортного сообщения в Суворовском, мы постоянно будем сталкиваться с транспортным коллапсом. Люди вполне обоснованно обращаются к нам с требованием решить эту проблему», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что население молодого микрорайона Суворовский составляет около 20 тыс. человек. При этом с «большой землёй» он соединён двухполосной дорогой. Из-за нехватки школ и детских садов ростовчане вынуждены возить детей в другие общеобразовательные учреждения.