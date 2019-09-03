Сеул, , 09:22 — REGNUM В Южной Корее пересмотрели темпы экономического роста страны за второй квартал текущего года. Об этом сообщает Yonhapp News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года ВВП Южной Кореи составил 459,81 трлн вон (~$378,19 млрд), что на 1,04% больше по сравнению с первым кварталом года.

Как отмечают специалисты, рост реального ВВП оказался на 0,1% ниже, чем в данных, опубликованных в июле текущего года.

Известно, что инвестиции в производственные мощности увеличились на 3,2%, импорт на 2,9%, экспорт на 2%. Эксперты отмечают, что увеличение экспорта напрямую связано с автомобилями и полупроводниками, а импорта — с машиностроением.

Инвестиции в строительство также выросли на 1,4% в связи с сокращением объемов строительства жилых домов, государственные расходы — на 2,2% из-за увеличения расходов по медицинскому страхованию.

Реальный ВНД вырос на 0,2%, до 453,38 трлн вон (~$372,9 млрд).