Москва, , 09:20 — REGNUM Первый опыт искусственного воспроизводства потомства от стерляди состоялся 150 лет назад, его выполнил русский ученый Федор Овсянников, напомнили в Росрыболовстве.

Началом осетроводства принято считать 1869 год, когда Овсянников обнаружил нерестилища стерляди недалеко от Симбирска (ныне Ульяновск) на реке Волге. В том же году он впервые провел искусственное оплодотворение икры стерляди спермой осетра и севрюги. Так в мировой науке и практике было положено начало искусственному разведению осетровых.

Сегодня искусственное воспроизводство осетровых осуществляет российский «Главрыбвод». В 2018 году в водоёмы страны было выпущено 68 млн единиц осетра, что на 14,5% выше показателя 2017 года. Товарное производство осетровых в прошлом году выросло почти на 47% и составило около 3,8 тыс. тонн.

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