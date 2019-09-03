Благовещенск, , 09:19 — REGNUM В рамках Восточного экономического форума запущено самое мощное в России производство золота из упорных руд, находящееся в Приамурье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината в Амурской области дал в режиме видеоконференции полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Покровский АГК работает в тестовом режиме с декабря 2018 года. За это время произведено более 2 тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, а в июле 2019 года начата переработка золотосодержащих концентратов месторождений других производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, на острове Русский 4 сентября начинает работу пятый Восточный экономический форум.