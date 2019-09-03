Москва, , 08:57 — REGNUM Жители России стали реже делать краткосрочные банковские вклады — доля таковых за год сократилась с 50% до 30%. Такие данные приводит Центробанк, пишут 3 сентября «Известия».

Так, во втором квартале 2018 года около 11 трлн рублей составляли вклады граждан на срок до полугода. Во втором квартале 2019 года их осталось около 7 трлн, или 30% от общей суммы вкладов.

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При этом с 10 до 20% выросла доля вкладов на срок более года. Среднесрочные вклады — на срок от 6 до 12 месяцев — оказались самыми популярными, в конце июня их доля составила более 50%.

В банках тенденцию объяснили снижением инфляции и растущим доверием к банковскому сектору. В десяти крупнейших российских банках деньги можно расместить в среднем под 5,3% годовых на шесть месяцев и под 6,3% — на срок более года.

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