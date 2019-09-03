Москва, , 08:31 — REGNUM Зампред российского правительства Алексей Гордеев с вице-премьером правительства Монголии О.Энхтувшина приняли участие в запуске новой турбины на Улан-Баторской ТЭЦ-4. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

В модернизации турбин принимает участие Уральский турбинный завод. По словам Гордеева, предыдущие турбины были поставлены из СССР и они прослужили несколько десятков лет.

«Но ещё более приятно, что сегодняшняя модернизация осуществляется также на базе наших агрегатов, наших турбин. Это позволит ещё больше укрепить энергосистему Монголии», — заявил он, выразив надежду, что модернизация ТЭЦ-3 монгольской столицы также произойдёт с участием российских турбин.

По словам монгольского вице-премьера, благодаря сотрудничеству с Уральским турбинным заводом мощность ТЭЦ-4 удалось увеличить на 64%, а также уменьшить потребление угля.

Напомним, Алексей Гордеев прибыл в Монголию в составе делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Целью визита станет участие в праздновании 80-летнего юбилея Победы на Халхин-Голе. В 1939 году советско-монгольские войска отразили вторжение японских военных.

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