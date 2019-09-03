Владивосток, , 08:22 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов ждёт от юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке новых решений и новых перспектив, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году форум пройдет в пятый раз. За это время многое изменилось на Дальнем Востоке, налажены связи с огромным количеством партнёров в стране и за рубежом. Крупная площадка для деловых и экономических связей. То, что пять лет назад казалось фантастическим, сегодня успешно реализуется. Ждём новых решений и новых перспектив», — написал Орлов на своей странице в Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум. Главы всех 11 дальневосточных регионов уже прибыли в кампус ДВФУ на острове Русский. Здесь во вторник, 3 сентября, состоялось торжественное открытие главной выставки саммита — «Улица Дальнего Востока». Выставку открыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Уже в среду, 4 сентября, на ВЭФ прибудет Владимир Путин. Глава государства проведёт во Владивостоке 3 рабочих дня.