Владивосток, , 07:47 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сравнил Восточный экономический форум, который пятый год проходит во Владивостоке на острове Русский, с ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«V Восточный экономический форум — это не просто повседневное мероприятие. Это выставка достижений нашего региона!» — написал Козлов на своей странице в Instagram.

Министр отметил крупнейшие производственные кластеры Дальнего Востока, которые широко представлены на форуме.

Александр Козлов «Один раз в год мы показываем то, чего добились за это время. Это наши дальневосточные достижения! Как помните ВДНХ всесоюзного масштаба? И вот ВЭФ — это продолжение хороших традиций!».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ состоится V Восточный экономический форум. Во вторник, 3 сентября, состоялось торжественное открытие главной выставки ВЭФ — «Улица Дальнего Востока». В форуме примет участие президент РФ Владимир Путин, который прибудет в дальневосточную столицу 4 сентября и проведёт здесь три рабочих дня. Организаторы ВЭФ планируют, что в юбилейном саммите примут участие более 8 тыс. человек.