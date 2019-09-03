Москва, , 07:28 — REGNUM По итогам июля 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1187 штук, что на 42% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в РФ покупали автобусы российских компаний — 85% от всего рынка автобусов. Их за месяц было реализовано 1009 единиц.

На первом месте среди отечественных марок — ПАЗ. За июль их приобрели 739 покупателей, что на 31% больше, чем в прошлом году. На втором месте автобусы бренда ЛИАЗ. Их было продано 109 ед. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкают автобусы автопредприятия НЕФАЗ. Здесь мы тоже наблюдаем существенный рост — в 2 раза до 83 единиц.

Что касается новых автобусов заграничных брендов, то им принадлежит только 15% рынка России. В июле их было куплено в нашей стране 178 единиц. Тройку лидеров составляют китайские автобусы компаний Yutong (76 ед), Higer (34 ед.) и Zhongtong (20 ед.).

Напомним, за первые шесть месяцев 2019 года в РФ было реализовано 6129 новых автобусов (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей). Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Названа самая продаваемая в России модель автобуса