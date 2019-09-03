Сеул, , 07:27 — REGNUM Третий раунд переговоров по заключению Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Малайзией состоится в Сеуле в период с 4 по 6 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, в рамках новой встречи представители двух стран обсудят либерализацию рынка, развитие экономического сотрудничества, а также критерии определения страны происхождения товаров.

Напомним, что Южная Корея и Малайзия обсуждают создание зоны свободной торговли с марта текущего года.

Малайзия является четвертым по величине торговым партнером Южной Кореи. В 2018 году товарооборот между странами составил $19,2 млрд.