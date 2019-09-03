Киев, , 07:22 — REGNUM Экономика Украины из-за блокады Крыма ежегодно теряет более $1 млрд, заявил бывший министр экономики этой страны Виктор Суслов.

По его словам, блокада Крыма со стороны Киева была ошибкой, поскольку принесла экономике страны большие убытки и открыла новые возможности для России. Речь идет, в частности, о том, что Германия помогла России построить две электростанции на полуострове, сказал он.

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«Насколько я помню, больше $300 млн от экспорта электроэнергии и больше $600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области», — заявил в эфире телеканала «112 Украина Суслов», добавив, что «весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Киев устроил энергетическую блокаду Крыма. Бандеровцы совместно с представителями организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали опоры ЛЭП, по которым с территории Украины подавалась электроэнергия на полуостров. Многие города полуострова остались без электроснабжения.

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Решить проблему удалось с введением энергомоста. Параллельно было начато строительство тепловых газотурбинных электростанций в Крыму. Второй блок Симферопольской (Таврической) ТЭС был выведен на полную мощность в конце декабря 2018 года. Первые поставки электроэнергии за пределы полуострова были осуществлены осенью 2018 года.

Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины перестали подавать воду в Северо-Крымский канал, из которого пресная вода поступала в Крым. Местные власти были вынуждены срочно бурить скважины, чтобы обеспечить населенные пункты пресной водой.

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