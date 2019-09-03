Москва, , 07:06 — REGNUM Рубль 2 сентября в течение дня торговался против американской валюты в узком диапазоне 66,55−66,84 руб. Неплохо он укрепился к британскому фунту, который сильно подешевел к основным валютам на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Пара фунт/доллар обвалилась на 100 пунктов, до отметки 1,2060. Давление на британца оказали слабая статистика из Великобритании, а также неопределенность, связанная с растущей вероятностью досрочных парламентских выборов в Великобритании.

Рубль закрылся 2 сентября по отношению к доллару США на уровне пятничного закрытия (30 августа) и подорожал к евро и британцу. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 73,25 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 80,66 руб.

На глобальном валютном рынке ходят слухи, что если парламент примет законопроект, блокирующий Брексит без сделки, то премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует уже 3 сентября объявить о досрочных выборах в октябре. Евро подешевел вслед за британцем, что позволило рублю укрепить свои позиции и сохранить их против доллара США.

Сегодня, 3 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,16%. Рубль останется под давление из-за продолжающегося торгового спора между США и Китаем.

Несмотря на предстоящие торговые переговоры между двумя странами, все еще существует большая неопределенность, что будет заключено торговое соглашение. Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 67 руб.

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