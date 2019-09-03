Казань, , 07:02 — REGNUM Истребовать долги у свыше 1,3 тыс. должников — физических лиц, которые были клиентами «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», будет ПАО «Совкомбанк». Оно выкупило их в ходе торгов единым лотом. В списке должников — жители десятка регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единым лотом было выставлено право требования к 1 319 физическим лицам. Цена приобретения составила 1 128 812 127 рублей.

Напомним, ТФБ начал испытывать финансовые сложности уже в ноябре 2016 года. В середине декабря того же года решением регулятора была введена временная администрация. Позднее материалы проверки, проведённой временными управляющими, легли в основу уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-главы правления, республиканского депутата, а ныне банкрота Роберта Мусина. Ущерб по свыше 20 вменяемым ему эпизодам превысил 50 млрд рублей. По ряду эпизодов в суде с августа 2019 года идут слушания. Тем временем лишённый в марте 2017 года лицензии ТФБ, ставший в апреле банкротом, ведёт работу по конкурсному производству. В том числе в рамках него идёт продажа прав требования, которая направлена на формирование конкурсной массы и расчёты с клиентами. Так, на начало августа 2019 года банк имеет обязательства перед 18 079 кредиторами на сумму, превышающую 167,904 млрд рублей.

2 сентября 2019 года стало известно, что банк до 2 марта 2020 года продлил расчёты с кредиторами первой очереди — в размере 33,11% суммы установленных требований.